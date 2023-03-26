Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ветеран армии США Дрейвен: после сдачи Бахмута ВСУ будут постоянно отступать
Star gazete: в случае падения Киева Польша будет претендовать на украинские территории
Французский политик осудил реакцию Зеленского на размещение ядерного оружия России в Белоруссии
Певица Ани Лорак заявила, что никогда не оказывала военную помощь Украине
Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой: Думают, что "мосинками" мы выиграем
Экс-советник Кучмы Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
РИА Новости: Взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом
Клинцевич назвал польский аэродром в Жешуве возможной целью тактического ядерного оружия ВС РФ в Белоруссии
Матвийчук: Британию можно привлечь к ответу в Совбезе ООН за поставки снарядов с обеднённым ураном

WP: Россия и её партнёры могут лишить США "суперсилы" — статуса доллара

2:50
Экономика

Россия и её партнёры могут лишить Соединённые Штаты их "суперсилы" — международного статуса доллара, говорится в материале The Washington Post (WP).

WP: Россия и её партнёры могут лишить США "суперсилы" — статуса доллара

Обозреватель Фарид Закария подчёркивает, что нынешний статус доллара даёт США огромную экономическую и политическую мощь. Вашингтон может в одностороннем порядке вводить санкции, нет опасаясь последствий. И выпускать огромное количество долговых облигаций, причём пребывать в уверенности, что их скупят, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По словам Закарии, "доллар — наша сверхдержава, Россия и Китай угрожают ему".

После того, как США ввели беспрецедентные санкции против России, а также начали проводить более агрессивную политику в отношении Китая, они тем самым создали так называемый идельный шторм.

В результате в мире сложились условия, которые помогают России и Китаю проводить политику по отказу от доллара. Москва и Пекин заменяют американскую валюту в своих резервах другими активами, призывают другие страны последовать их примеру.

Использование Вашингтоном доллара в качестве средства давления привело к тому, что многие страны стали задумываться, а не окажутся ли он в дальнейшем на месте России.

И чтобы избежать такого вариант, многие из этих страны начали избавляться от долларов. За последние годы доля доллара в глобальных резервах центробанков государств мира упала с 70 процентов до менее 60-ти — и продолжает снижаться.

"Американские политики привыкли тратить без каких-либо опасений по поводу дефицита. Государственный долг за последние 20 лет вырос в пять раз с 6,5 трлн до 31,5 трлн долларов", — отметил эксперт.

По словам Закарии США могут позволить себе такие большие расходы только потому, что их национальная валюта востребована в мире. Однако благодаря действиям России и КНР популярность доллара снижается. Так что отлаженная система, на которой держится американская экономика, может рухнуть.

Впрочем, министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что доллар ещё долгое время будет оставаться мировой резервной валютой.

По её мнению, "у России и Китая есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара".

"Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой ещё долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его", — заявила Йеллен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Раскрыты ранее неизвестные подвиги участников специальной военной операции в России

Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.

РИА Новости: офицер Росгвардии в одиночку спас граждан от ВСУ
Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев
Генерал Болдырев рассказал, как заставить Киев капитулировать
В зоне спецоперации наступила новая эра — Сладков
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Политолог об отношения РФ и Армении: "Они продолжают дрейфовать в сторону НАТО"
Арестович признался, что "дезертировал" из Украины: был схвачен и посажен на трибуну
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Последние материалы
РИА Новости: Взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом
Клинцевич назвал польский аэродром в Жешуве возможной целью тактического ядерного оружия ВС РФ в Белоруссии
Матвийчук: Британию можно привлечь к ответу в Совбезе ООН за поставки снарядов с обеднённым ураном
Марков о скандальном разговоре Пригожина и Ахмедова: "Им кажется, что в России власть спряталась"
Немецкий политик Лафонтен о провоцировании России со стороны США: "Приставили нож к горлу"
В результате взрыва в Киреевске Тульской области пострадали два человека
Скотт Риттер призвал обратить внимание на дерзость Кирби, говорящего о мирном плане по Украине
Десантники и морпехи ВС России взяли шесть опорных пунктов ВСУ под Кременной в ЛНР
Глава Снигирёвки Барбашов рассказал о планах Киева по выманиванию ВС РФ на берег реки Ингулец
Николай Долуда: "На передовой – казаки верны данной клятве"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников