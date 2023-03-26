WP: Россия и её партнёры могут лишить США "суперсилы" — статуса доллара

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и её партнёры могут лишить Соединённые Штаты их "суперсилы" — международного статуса доллара, говорится в материале The Washington Post (WP).

Обозреватель Фарид Закария подчёркивает, что нынешний статус доллара даёт США огромную экономическую и политическую мощь. Вашингтон может в одностороннем порядке вводить санкции, нет опасаясь последствий. И выпускать огромное количество долговых облигаций, причём пребывать в уверенности, что их скупят, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По словам Закарии, "доллар — наша сверхдержава, Россия и Китай угрожают ему".

После того, как США ввели беспрецедентные санкции против России, а также начали проводить более агрессивную политику в отношении Китая, они тем самым создали так называемый идельный шторм.

В результате в мире сложились условия, которые помогают России и Китаю проводить политику по отказу от доллара. Москва и Пекин заменяют американскую валюту в своих резервах другими активами, призывают другие страны последовать их примеру.

Использование Вашингтоном доллара в качестве средства давления привело к тому, что многие страны стали задумываться, а не окажутся ли он в дальнейшем на месте России.

И чтобы избежать такого вариант, многие из этих страны начали избавляться от долларов. За последние годы доля доллара в глобальных резервах центробанков государств мира упала с 70 процентов до менее 60-ти — и продолжает снижаться.

"Американские политики привыкли тратить без каких-либо опасений по поводу дефицита. Государственный долг за последние 20 лет вырос в пять раз с 6,5 трлн до 31,5 трлн долларов", — отметил эксперт.

По словам Закарии США могут позволить себе такие большие расходы только потому, что их национальная валюта востребована в мире. Однако благодаря действиям России и КНР популярность доллара снижается. Так что отлаженная система, на которой держится американская экономика, может рухнуть.

Впрочем, министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что доллар ещё долгое время будет оставаться мировой резервной валютой.

По её мнению, "у России и Китая есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара".

"Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой ещё долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его", — заявила Йеллен.

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