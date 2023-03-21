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Oman Observer: "ядерный вариант" Запада против экономики России дал неожиданный результат

1:46
Экономика

Начав отключать российские банки от SWIFT, Запад применил крайне жёсткий, "ядерный", вариант в финансовом противостоянии с Россией. Однако последствия оказались неожиданными, говорится в материале, опубликованном в издании Oman Observer.

Oman Observer: "ядерный вариант" Запада против экономики России дал неожиданный результат

"Отключение российских банков от системы SWIFT — жизненно важной глобальной платежной сети, рассматривалось как "ядерный вариант” в отношении России", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Считалось, что отключение от SWIFT станет эффективным способом оказания давления на Москву, поскольку он сулил российской финансовой системе громадные проблемы. По этому поводу среди западных политиков и экспертов даже велись дискуссии, стоит ли прибегать к столь суровой мере.

В частности, глава Банка Англии Эндрю Бейли предупреждал, что последствия таких санкций будут слишком значительными. Аналогичного мнения придерживался и глава Совета по финансовой стабильности G20 Клаас Кнот.

Однако советы дважды подумать, прежде чем сделать, оказались не для руководства США и Евросоюза. И в российские банки начали отключать от SWIFT.

Последствия "ядерного варианта" оказались неожиданными для его инициаторов. Ограничения не оказали существенного влияния на банковскую систему России и фактически не сработали. Так что выглядит всё это крайне неубедительно, говорится в материале Oman Observer.

Напомним, в России с 2018 года вели работы по созданию собственной системы платежей. Российские власти отнюдь не исключали вариант, при котором на Западе решатся начать отключение банков РФ от системы SWIFT.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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