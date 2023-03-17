Место европейцев на российском рынке смогут занять две страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Так, по его мнению, если Китай — очевидный союзник России, то США просто воспользуются ситуацией.
Как подчеркнул Филиппо, такая же ситуация складывалась и с Ираном на фоне санкционного давления Запада на страну.
"Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", — пояснил политик РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия уверенно противостоит санкциям Европы и Запада. И на фоне того, что страна вынуждена корректировать экономический курс, стала только самодостаточнее.
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