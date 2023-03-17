Французский политик Филиппо: место Европы на российском рынке могут занять КНР и США

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Место европейцев на российском рынке смогут занять две страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Так, по его мнению, если Китай — очевидный союзник России, то США просто воспользуются ситуацией.

Как подчеркнул Филиппо, такая же ситуация складывалась и с Ираном на фоне санкционного давления Запада на страну.

"Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", — пояснил политик РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия уверенно противостоит санкциям Европы и Запада. И на фоне того, что страна вынуждена корректировать экономический курс, стала только самодостаточнее.

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