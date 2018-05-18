Германия ответила на ультиматум США по поводу "Северного потока-2"

Импорта сжиженного газа из США не вырастет, даже если Германия откажется от "Северного потока — 2". Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.



Евросоюз ШАНТАЖИРУЕТ ГАЗПРОМ: Транскаспийский газопровод в обмен на "Северный поток-2" | Новости

"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", — подчеркнул министр в эфире телеканала ARD.

Кроме того, спикер пояснил, что если США не изменят тактику поведения и продолжат думать лишь о своих экономических интересах, то Европа будет поступать так же.

Напомним, ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что при продолжении развития "Северного потока — 2" Вашингтон рассмотрит ответные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Позицию США она объяснила так: строительство газопровода усилит зависимость Европы от российского газа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США заявили, что газопровод "Северный поток — 2" подорвет энергетическую независимость Украины.

Как сообщил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, США "против газопровода "Северный поток — 2", который на европейском континенте подрывает нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости".

А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия считает газопровод "Северный поток — 2" экономическим проектом, безопасным для Европы.

На совместной конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель пояснила, что "Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок".

Польский премьер ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Меркель он высказался за распространение на "Северный поток — 2" норм третьего энергетического пакета ЕС.

Кроме того, "Правда.Ру" отмечала, что спикер парламента Молдовы Андриан Канду и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран. Политики заявили об опасности российского проекта и предупредили Европу о том, что она станет еще более зависимой от России и уязвимой.