Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями из-за укрепления партнёрских отношений с Россией.
Он подчеркнул, турецко-российское партнёрство является "репутационным и санкционным риском" для Анкары.
"Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", — заявил Нельсон на брифинге.
По его мнению, за последний год Анкара и Москва существенно укрепили торгово-экономические отношения, что может повлечь за собой "последствия" и "расплату" для Турции.
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