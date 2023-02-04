США угрожают Турции санкциями за сотрудничество с Россией

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями из-за укрепления партнёрских отношений с Россией.

Он подчеркнул, турецко-российское партнёрство является "репутационным и санкционным риском" для Анкары.

"Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", — заявил Нельсон на брифинге.

По его мнению, за последний год Анкара и Москва существенно укрепили торгово-экономические отношения, что может повлечь за собой "последствия" и "расплату" для Турции.

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