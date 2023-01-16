В Европу возвращаются морозы: ждать ли энергетического кризиса

В Европу возвращаются холода. Ожидается, что во вторник в Париже будет на 5 градусов по Цельсию холоднее нормы. Как пишет Telegram-канал "Газ-Батюшка", рекордно тёплое начало года ослабило энергетический кризис в Европе, в некоторых странах даже смогли пополнить запасы природного газа, однако возвращение холодов немного скорректирует экономическую идиллию.

Отмечается, что европейские потребители ускорили темпы отбора из ПХГ, при этом выросла выработка электроэнергии ветряками, превысив 30% в общем объёме. Сегодня биржевая цена на газ в Европе падала ниже $650 за тысячу кубометров.

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