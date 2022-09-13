В России упали цены на iPhone 13

Цены на предыдущий флагман рынка iPhone 13 в среднем упали на 18 процентов после презентации новых моделей Phone 14 и iPhone 14 Plus.

"Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны", — цитирует результаты исследования РИА Новости.

Эксперты подчеркнули, что за август онлайн-спрос на американский смартфон вырос на 83%.