Ипотечники стали главными кредитными должниками в России

В России впервые количество ипотечных долгов превысило число задолженностей по другим видам кредитов.

По словам российских банковских экспертов, далее такое положение дел станет нормой: если на Западе владельцы 50-80% жилья выплачивают банку кредит, в России этот показатель составляет примерно 15%.

Число ипотечных кредитов в России продолжает расти, а потому и задолженность по ним составляет на данный момент 51% совокупного портфеля кредитов населению, отметили аналитики ВТБ.