В России впервые количество ипотечных долгов превысило число задолженностей по другим видам кредитов.
По словам российских банковских экспертов, далее такое положение дел станет нормой: если на Западе владельцы 50-80% жилья выплачивают банку кредит, в России этот показатель составляет примерно 15%.
Число ипотечных кредитов в России продолжает расти, а потому и задолженность по ним составляет на данный момент 51% совокупного портфеля кредитов населению, отметили аналитики ВТБ.
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