Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который предрёк США дефолт по внешнему долгу.
"Некие признаки финансового дефолта в американской экономике уже есть. Однако важно понимать, что у Вашингтона долг в долларах. Сложно представить дефолт, когда у чиновников рядом находится "печатный станок", — сказал специалист.
Вместе с этим он подчеркнул, что из-за инфляционных процессов госдолг Штатов продолжит увеличиваться.
"Страну не ждут банкротство и дефолт. Исчезнет доверие к инструментам, американской валюте. Люди перестанут покупать ценные бумаги США. Тогда они окажутся перед выбором: позаботиться о мировой экономике или сосредоточиться только на себе, разрушить мировую финансовую систему", — заключил эксперт.
Ранее Патрушев спрогнозировал дефолт в США. Как отметил политик, госдолг американских властей превысил 30 триллионов долларов.
"Вашингтон объявит дефолт, как он уже это делал, в отношении обязательств перед РФ" — заявил секретарь СБ, передаёт его пресс-служба.
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