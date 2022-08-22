Экономист Ордов: США могут разрушить мировую финансовую систему

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который предрёк США дефолт по внешнему долгу.

"Некие признаки финансового дефолта в американской экономике уже есть. Однако важно понимать, что у Вашингтона долг в долларах. Сложно представить дефолт, когда у чиновников рядом находится "печатный станок", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что из-за инфляционных процессов госдолг Штатов продолжит увеличиваться.

"Страну не ждут банкротство и дефолт. Исчезнет доверие к инструментам, американской валюте. Люди перестанут покупать ценные бумаги США. Тогда они окажутся перед выбором: позаботиться о мировой экономике или сосредоточиться только на себе, разрушить мировую финансовую систему", — заключил эксперт.

Ранее Патрушев спрогнозировал дефолт в США. Как отметил политик, госдолг американских властей превысил 30 триллионов долларов.

"Вашингтон объявит дефолт, как он уже это делал, в отношении обязательств перед РФ" — заявил секретарь СБ, передаёт его пресс-служба.