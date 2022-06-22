Financial Times: Европа должна быть готова к полному отключению российского газа

Европейские страны должны быть готовы к тому, что будет полностью прекращен экспорт российского газа уже этой зимой.

С таким предупреждением выступил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Ранее немецкие власти призвали вновь запустить угольные электростанции в стране, которые были остановлены в угоду экологической повестке.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен", — заявил глава МЭА в интервью изданию Financial Times.

По словам Бироля, будущая зима станет "тестом на прочность" для европейских экономик, и странам Старого Света "придется очень сильно постараться", чтобы пройти холодный период без ощутимых потерь.

"Дополнительные выбросы CО 2 от сжигания угля компенсируются в будущем", — пообещал чиновник.