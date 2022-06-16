Министр энергетики РФ Шульгинов: добыча нефти в России не снизится

Как заявил глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, в России добыча нефти останется на прежнем уровне, а если и снизится, то незначительно.

"Сегодня добыча нефти с конденсатом находится на уровне прошлого года, даже чуть выше. Можно ожидать сохранение уровня или уменьшение на 3-5%", — сказал Шульгинов, которого цитирует oilcapital.ru.

Как пояснил министр в рамках ПМЭФ-2022, в ближайшем будущем поставки российской нефти будут перенаправляться на юг, восток, в государства АТР.

В данный момент добыча нефти в России приблизилась к февральским показателям. Об этом поведал журналистам вице-премьер Александр Новак, не исключивший наращивания добычи нефти в РФ в июле. По словам вице-премьера, для этого сегодня есть все предпосылки.

Что касается мирового нефтяного рынка, Новак предположил, что цены на нефть будут расти. При этом политик выразил надежду на восстановление спроса на нефть на мировом рынке.

На внутреннем рынке РФ наблюдается рост нефтепереработки, который послужил причиной падения экспорта российской нефти в июне.

"В июне экспорт нефти будет несколько меньше, чем в мае, потому что увеличился объем загрузки нефтеперерабатывающих заводов, и нефть пошла на внутренний рынок на переработку, то есть больше будет произведено нефтепродуктов", — пояснил Новак.