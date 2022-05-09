Вице-премьер Новак: Россия начала продавать нефть новым покупателям

В изменённых экономических реалиях компаниям приходится выстраивать новые логистические цепочки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия нашла сразу несколько новых покупателей нефти. Он пояснил, что поставки ресурсов выросли по ряду направлений, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели и увеличение объёмов экспорта нефти поставщикам по другим направлениям", — сказал Новак на встрече с журналистами.

Он также добавил, что в РФ обсуждаются различные инфраструктурные проекты. Один из них предполагает расширение трубопровода в Китай и строительство новых портовых мощностей, отметил вице-премьер. По этим вопросам уже создали рабочую группу.

Новак подчеркнул: ситуация с добычей нефти в России стабилизировалась, в мае 2022 года этот показатель увеличился по сравнению с апрелем.