Сегодня, 1 апреля, вступают в силу новые правила игры на газовом рынке — Россия начинает продавать голубое топливо "недружественным странам" только за рубли. Но коллективный Запад, а в частности, страны ЕС, заранее заявившие, что не будут платить ничем, кроме привычных им долларов и евро, пока "не передумали".
Эксперты видят в этом повторение фарса, успешно обкатанного Украиной, многократно ранее "отказывавшейся от российского газа".
Тем более что кандидаты на реверсные поставки уже есть:
И тот факт, что никто из "союзников" не предъявил им за это претензий, свидетельствует в пользу того, что "киевская схема" будет использована в масштабах, как минимум, Евросоюза, гордо от "тоталитарного" топлива отказывающегося:
То есть, условно говоря, Молдавия покупает его у России за рубли и перепродаёт соседям за евро. Профит.
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