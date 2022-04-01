Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы

Сегодня, 1 апреля, вступают в силу новые правила игры на газовом рынке — Россия начинает продавать голубое топливо "недружественным странам" только за рубли. Но коллективный Запад, а в частности, страны ЕС, заранее заявившие, что не будут платить ничем, кроме привычных им долларов и евро, пока "не передумали".

Эксперты видят в этом повторение фарса, успешно обкатанного Украиной, многократно ранее "отказывавшейся от российского газа".

Тем более что кандидаты на реверсные поставки уже есть:

ряд европейских стран, например, Молдавия и Болгария, которые не стали артачиться и вредить своим зависимым от РФ экономикам.

И тот факт, что никто из "союзников" не предъявил им за это претензий, свидетельствует в пользу того, что "киевская схема" будет использована в масштабах, как минимум, Евросоюза, гордо от "тоталитарного" топлива отказывающегося:

весь ЕС будет покупать всё тот же газ, но через реверс.

То есть, условно говоря, Молдавия покупает его у России за рубли и перепродаёт соседям за евро. Профит.