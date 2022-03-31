Эксперт Чарный: санкции против РФ лишат Европу доли урожая

Запрет на поставку российских удобрений в страны Европы, а также возможное эмбарго на энергоносители ставят под удар сельское хозяйство в Евросоюзе, заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный.

По его словам, Россия — крупнейший поставщик удобрений. Заместить такую долю рынка быстро у Европы не получится.

"Если Европа решится на отказ от российских энергоносителей, то это — вкупе с запретом на экспорт наших удобрений — приведёт к резкому падению урожайности в странах ЕС и быстрому росту цен на сельхозпродукцию", — заявил Чарный в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул эксперт, российская сторона поставляет в Европу в том числе и те, которые сложно самостоятельно "воспроизвести":

азотные,

фосфатные,

калийные.

"Своими санкциями они создают себе проблем не меньше, а то и больше, чем нам", — резюмировал эксперт.