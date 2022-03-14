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Автор Владимир Васютченко

Практические советы по инвестициям в золото в РФ дал эксперт

Экономика

В настоящее время в России можно вкладывать в золото до 50% сумм, предназначенных для инвестиционных целей, заявил в беседе с Pravda. Ru вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.

"Обычно рекомендуют 20-30% от каких-то ваших инвестиций, которые вы готовы сделать. Сейчас можно в свете всех этих событий до 50% увеличить", — сказал эксперт.

По его словам, приобретать золото лучше у компаний-дилеров, а не в банках, которые предлагают невыгодные цены. Приобрести можно монеты, вес которых колеблется от 3 граммов до килограмма. Также сейчас, после отмены НДС, для россиян стала доступна покупка золотых слитков, вес которых начинается от грамма и доходит до 2 кг.

По поводу выгодности приобретения золота Вязовский рассказал, что монеты, которые в 2007 году оценивались в 4 тыс. рублей, сейчас стоят 70-80 тысяч рублей. И цены на них продолжают расти.

При этом эксперт отметил, что в золото имеет смысл инвестировать лишь тем, кто готов держать его не менее трёх лет.

"Если вы готовы держать от трёх лет и более, накапливайте свой золотой запас, вон Центральный банк дилером десятилетиями его накапливает, и вот сейчас это всё сработало. Если вы не готовы… вам тогда на этот рынок не надо", — заявил Вязовский.

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Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы инвестиции
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