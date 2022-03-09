Экономист: ограничения на использование россиянами валюты только начались

До 9 сентября текущего года россияне будут ограничены в снятии со своих счетов иностранной валюты: получить "на руки" можно до $10 тысяч. Если надо больше, то остальное — в рублях по курсу. Такое ограничение, напомним, ввёл Центробанк, аргументируя решение тем, что санкции затруднили поступление долларов в страну.

По мнению Дениса Ракши, гендиректора консультационной компании "Неокон", это только первая "ласточка", за которой последуют новые ограничения.

В комментарии для Общественной службы новостей Ракша предположил, что наша страна возвращается к валютному регулированию начала 90-х годов. То есть, исключению свободной конвертируемости рубля.

"Россия уходит от рыночной экономики и переходит к плановой, военной или административной, — сказал эксперт. — Мы вернулись не в 1998, и даже не в 1991 год, а ровно на сто лет — в 1921 год, — в ситуацию, когда молодая Советская республика отказалась платить по царским долгам, считая Первую Мировую войну — а именно "на неё" правительство и занимало деньги в валюте — несправедливой и империалистической. После этого, в течение почти ста лет шли судебные тяжбы, и потомки уже пытались вернуть свои деньги, и в конце концов Россия по этим долгам расплатилась".с

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