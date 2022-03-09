В Сбере объяснили новые правила Центробанка по операциям с валютой

В ближайшие полгода с банковского валютного счёта можно снять не больше десяти тысяч долларов. В Сбере рассказали о нововведениях.

Населению объяснили, как следует понимать новые временные правила Центробанка по операциям с наличной валютой.

"ЦБ РФ ввёл временные ограничения: в ближайшие 6 месяцев с валютного счёта в одном банке можно снять не больше 10 тысяч долларов. Чтобы вывести другую валюту, её предварительно надо будет перевести в доллары по рыночному курсу, который устанавливает ЦБ РФ. Получить зелёные бумажки можно в удобном отделении банка, предварительно обратившись туда", — сообщает Telegram-канал Mash.

Ограничений на пополнения валютных счетов нет. Снять с валютного счёта больше десяти тысяч долларов можно, переведя валюту в рубли по курсу ЦБ РФ.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью Pravda.Ru объяснил, что Банк России пошёл на данные меры, чтобы упорядочить работу с наличной валютой внутри государства. Это необходимо для спасения банковской системы от дезорганизации.

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