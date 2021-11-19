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Центробанк: цены на продукты стремительно растут, власти пора что-то делать

Экономика

Цены на продовольствие в России растут тревожными темпами, заявила глава Центробанка, призвав власти "к немедленным действиям по снижению стоимости основных продуктов в супермаркетах для защиты наиболее уязвимых граждан страны".

Центробанк: цены на продукты стремительно растут, власти пора что-то делать

Выступая в четверг в Государственной Думе, Эльвира Набиуллина отметила, что россияне с низкими доходами больше всего пострадают, поскольку на покупку продуктов питания уходит большая часть их ежемесячных доходов.

Набиуллина объяснила, что текущий уровень общей инфляции составляет около 8% и что необходимо снизить его вдвое:

"Сейчас он в два раза превышает наш целевой показатель, а продовольственная инфляция выросла вдвое. Если мы сейчас пропустим инфляцию, пострадают наименее защищенные группы населения”, — предупредила она, отметив, что растущая стоимость продуктов, ударяющая по карманам покупателей, напоминает ситуацию в США и Германии в 1970-х годах.

К слову, озабоченность по поводу роста стоимости продуктов возникла не прямо сейчас. Проводившийся в августе опрос общественного мнения показал, что почти двоим из каждых пяти россиян не хватает денег на еду последние шесть месяцев поскольку цены на продовольствие, подскочили на 7,4%.

Опрос также показал, что около половины всех россиян были вынуждены отказаться от покупки одежды и обуви из-за нехватки денег, а 71% предпочли не покупать необходимые крупные предметы домашнего обихода.

Напомним, что днём ранее Минсельхоз заявил о росте цен на так называемый "борщевой набор", спровоцированный неурожаем картофеля.

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Набиуллина обвинила россиян в бешеном росте цен
Автор: Ольга Лебедева
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