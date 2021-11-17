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Минсельхоз: своей картошки нам не хватит, будем закупать в СНГ

Экономика

В России наметился дефицит картофеля. До весны урожая текущего года точно не хватит. Закупать корнеплод планируют в странах СНГ.

Минсельхоз: своей картошки нам не хватит, будем закупать в СНГ

Об этом со ссылкой на доклад Минсельхоза сообщили "Известия".

"Из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленно, а его объем ниже, чем всегда", — цитирует издание документ, подготовленный ведомством.

Есть и ещё одна проблема: по данным аграриев, качество картошки "не особо хорошее" — она в основном влажная, а потому храниться будет плохо.

  • Именно поэтому цены на оптовых рынках "мощно скакнули" — на 71,4% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы не допустить совсем уж "драконовских" цен, Минсельхоз и Минпромторг планируют закупать картофель и другие овощи для "борщевого набора" в странах ближнего зарубежья. Прежде всего из Узбекистана и Таджикистана. А вот Белоруссия России ряд ли сможет помочь — время сбора урожая совпадает, да и климатические условия примерно одинаковые.

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Ольга Лебедева
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