В Госдепе США заявили, что РФ нужно увеличить поставки газа через Украину

России нужно увеличить поставки газа через Украину в Европу, которой грозит его нехватка для отопления домов зимой, считает старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Реальность такова, что через Украину проходят трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения Европы. … Россия постоянно заявляла, что у неё достаточно газа для поставок. Если это правда, то они должны сделать это быстро через Украину", — заявил представитель Госдепа в интервью Bloomberg.

Амос Хохштейн назвал российские поставки газа через Украину "необъяснимо низкими”, отметив, что решение "Газпрома" ограничить их в октябре вызывает "усиливают озабоченность".

Советник предположил, что это был политический шаг, связанный со строительством газопровода "Северный поток-2", который обходит Украину по пути в Германию.

Ранее в Европе был зафиксирован рост цен на газ на фоне новостей об ограничении его поставок РФ через Украину.

По информации РБК, в Европарламенте заявили, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для ускоренного получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток — 2".

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