Эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о способе для Евросоюза повлиять на стоимость газа. По его словам, снизить цены поможет ускорение сертификации газопровода "Северный поток-2".
Юшков заявил, что причиной роста цен на газ в Европе является дефицит сжиженного природного газа. Основной объём данного топлива поступает в Азию.
По словам эксперта, в Азии сжиженный природный газ покупают по завышенной стоимости, поэтому производителю выгодно продавать его в Азию.
"Производитель всегда отправляет туда, где можно заработать деньги — это нормально", — рассказал Юшков в разговоре с "Народными Новостями".
Юшков выделил два фактора повышения стоимости газа в Европе: дефицит природного газа и низкие запасы в газовых хранилищах. При этом снижение цен на газ будет напрямую зависеть от цен на азиатских рынках.
Единственный способ снизить цены на газ в Европу — помочь в сертификации "Северного потока-2". После этого газопровод сможет поставлять дополнительные объёмы газа в страны ЕС.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе обновила рекорд, поднявшись утром 14 сентября до 800 долларов за тысячу кубометров. За несколько часов цена на газ выросла на 50 долларов.
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