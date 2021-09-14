"Это нормально": экономист назвал условие снижения цен на газ в Европе

Эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о способе для Евросоюза повлиять на стоимость газа. По его словам, снизить цены поможет ускорение сертификации газопровода "Северный поток-2".

Юшков заявил, что причиной роста цен на газ в Европе является дефицит сжиженного природного газа. Основной объём данного топлива поступает в Азию.

По словам эксперта, в Азии сжиженный природный газ покупают по завышенной стоимости, поэтому производителю выгодно продавать его в Азию.

"Производитель всегда отправляет туда, где можно заработать деньги — это нормально", — рассказал Юшков в разговоре с "Народными Новостями".

Юшков выделил два фактора повышения стоимости газа в Европе: дефицит природного газа и низкие запасы в газовых хранилищах. При этом снижение цен на газ будет напрямую зависеть от цен на азиатских рынках.

Единственный способ снизить цены на газ в Европу — помочь в сертификации "Северного потока-2". После этого газопровод сможет поставлять дополнительные объёмы газа в страны ЕС.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе обновила рекорд, поднявшись утром 14 сентября до 800 долларов за тысячу кубометров. За несколько часов цена на газ выросла на 50 долларов.

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