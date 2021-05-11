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Немецкий депутат объяснил важность "Северного потока-2" для Германии

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Строительство "Северного потока-2" должно быть завершено, заявил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Немецкий депутат объяснил важность "Северного потока-2" для Германии

По его словам, поставки российского "голубого" топлива очень важны для Германии, они выгодны и немецкой, и российской сторонам, сообщает РИА "Новости".

Партия Крупаллы поддерживает завершение строительства нового газопровода, прежде всего, по причине национальной энергетической безопасности. Депутат также добавил, что Германия "как суверенное государство" должна поддерживать деловые отношения со многими странами.

"Северный поток-2" представляет собой две ветки газопровода, проложенные от побережья России до Германии по Балтийскому морю. Против строительства выступают США, пытающиеся таким образом "пропихнуть" свой сжиженный природный газ.

В декабре 2019 года американцы ввели санкции против "Северного потока-2", в результате строительство газопровода приостановилось на целый год и возобновилось только в декабре 2020 года.

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ТОРПЕДНАЯ атака США и Польши на «Северный поток-2» / Новости / Политика
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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