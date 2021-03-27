Банк России считает справедливой текущую цену на нефть, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы", — сказал он, выступая в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

"Но еще раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой", — также сказал он, отвечая на вопрос, когда вырастет цена на нефть.