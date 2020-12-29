Уралсиб и его коллекторы встречают Новый год

Как известно, одним из самых прибыльных ковидный 2020-й год оказался для компаний финансового сектора. Это и понятно: доходы населения становились меньше, закредитованность населения росла.

Банки, понимая свою выгоду, действовали по-разному: занимались реструктуризацией долгов заемщиков, предлагали другие схемы, занимались развитием собственной инфраструктуры.

Но, кажется, только один банк продолжал действовать в отношении клиентов по старым лекалам из 90-х. На протяжение всего 2020-го года, ну и особенно, конечно, в конце декабря Уралсиб "тряс" всех, кто оказался в числе его заемщиков. При этом под горячую попадают и те, кто исправно выплачивает кредиты, но сталкивается с неисправностью работы собственного мобильного приложения Уралсиба.

В Сети полно отзывов о работе этого финансового учреждения с клиентами, достаточно набрать в поисковых строках запросы "уралсиб отзывы" или, скажем, "уралсиб коллекторы". В подавляющем большинстве по ссылкам можно прочесть в основном один негатив.

Один из сотрудников "Правды.Ру", несмотря на существование таких отзывов, все-таки взял кредит в этом банке. Исправно его платит, но, как и многие другие, столкнулся и с неисправным мобильным приложением банка, и с плохой организацией внутренней работы Уралсиба. Вот пример: в мобильном приложении, несмотря на все трудности работы с ним, отражается то, что оплата по кредиту внесена, но каждое утро с восьми утра он вынужден отвечать на звонки сотрудников банка о задолженностях. Попытки дозвониться менеджерам банка, чтобы разобраться в ситуации, оказываются невозможны: Уралсиб не хочет работать с заемщиками.

Мы не могли не сообщить об этом, так как считаем необходимым предупредить читателей и со своих страниц о некорректной, на наш взгляд, работе банка Уралсиб. Возможно, это наше предупреждение поможет читателям правильно выбирать банки для кредитования и не выбирать те из них, которые не могут разобраться сами не только с собственным мобильным приложением, но и в своей внутренней кухне.