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Санкции против РФ обходятся ЕС в €21 млрд в год

Экономика

Торгово-промышленная палата Дюссельдорфа подсчитала, в какую сумму обходятся ежегодно Германии и всему Евросоюзу экономические ограничения в отношении России.

Санкции против РФ обходятся ЕС в €21 млрд в год

Цифры получились внушительные и весьма плачевные. Напомним, санкции в отношении РФ были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма в состав Российской Федерации. Так вот, одной только Германии эти методы "давления на Россию" ежегодно обходятся в 4,5 миллиарда евро. А всему Евросоюзу этот "воспитательный процесс" влетает в 21 миллиард евро каждый год.

"Исследование еще раз демонстрирует, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу с обеих сторон. Если санкции будут ужесточены, финансовые потери возрастут, если они будут смягчены, можно будет снова увеличить продажи", — приводит ТАСС комментарий управляющего директора ТПП Дюссельдорфа Грегора Бергхаузена.

В отдельных странах ЕС уже давно раздаются голоса за отмену антироссийских санкций. Тем не менее, "коллективный ЕС" стабильно, в автоматическом режиме, продолжает их продлевать каждые полгода.

Автор: Людмила Черткова
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