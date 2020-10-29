Поскольку услуги такси не являются монопольными, то и вводить государственное регулирование тарифов на этот вид транспорта не имеет смысла. Антимонопольщики считают, что рынок отрегулирует всё сам.
Рынок услуг такси динамично развивается и в нём существует острая конкуренция, полагают в ФАС.
"Мы считаем, что для этого рынка, который новый, растущий, находится в состоянии конкуренции, участников на рынке много, введение государственного регулирования тарифов на нём нецелесообразно", — сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Заева.
Она пояснила позицию ведомства: вводить госрегулирование только для естественных монополий.
"Мы считаем, что лучший регулятор тарифов — это рынок. Любое государственное вмешательство в сферу, которая не находится в состоянии естественной монополии, неизменно приведёт к перекосу в рыночных отношениях. Вводить ценовое регулирование в случаях, когда не получается осуществлять контроль, — это плохой путь, это путь очень тупиковый. В итоге мы получим огромный чёрный рынок, вернёмся в состояние 20 лет назад", — добавила представитель ФАС на онлайн-конференции издания "Коммерсант".
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