Антимонопольщики против госрегулирования тарифов на такси

Поскольку услуги такси не являются монопольными, то и вводить государственное регулирование тарифов на этот вид транспорта не имеет смысла. Антимонопольщики считают, что рынок отрегулирует всё сам.

Рынок услуг такси динамично развивается и в нём существует острая конкуренция, полагают в ФАС.

"Мы считаем, что для этого рынка, который новый, растущий, находится в состоянии конкуренции, участников на рынке много, введение государственного регулирования тарифов на нём нецелесообразно", — сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Заева.

Она пояснила позицию ведомства: вводить госрегулирование только для естественных монополий.