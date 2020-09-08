Восстановление экономики России после спада идёт более динамично, вопреки негативным прогнозам. Об этом заявил председатель правительства РФ.
"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично. Это стало возможно благодаря своевременным решениям президента РФ и действиям правительства, а также профессиональной работе многих представителей делового сообщества", — сказал Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Премьер-министр РФ напомнил, что кабмин принял меры, позволившие снизить издержки отечественного бизнеса. Сейчас идёт восстановление спроса и розничного оборота.
"Третий месяц подряд — после существенного снижения в апреле — восстанавливается потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности, а ситуация на рынке труда остается стабильной", — сказал Мишустин.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.