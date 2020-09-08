Мишустин высказался о восстановлении российской экономики

Восстановление экономики России после спада идёт более динамично, вопреки негативным прогнозам. Об этом заявил председатель правительства РФ.

"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично. Это стало возможно благодаря своевременным решениям президента РФ и действиям правительства, а также профессиональной работе многих представителей делового сообщества", — сказал Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Премьер-министр РФ напомнил, что кабмин принял меры, позволившие снизить издержки отечественного бизнеса. Сейчас идёт восстановление спроса и розничного оборота.