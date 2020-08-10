В Геленджике начали строить новый терминал аэропорта

В аэропорту Геленджика началось строительство нового аэровокзального комплекса. Уже установлены несущие колонны здания высотой до 19,5 метра, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Строители нового терминала аэропорта Геленджик завершили первый этап монтажа несущих колонн здания. Смонтировано более 50 тонн металлоконструкций. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16 700 кв. метров аэропорт сможет обслуживать более 1 млн пассажиров в год, аэропорт увеличит пропускную способность в 5 раз. Завершить строительство планируют в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Установленные несущие колонны обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Каждая из колонн рассчитана на восьмибалльное землетрясение.

"Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1 000 тонн, которая "парит" всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. Так форма кровли словно повисает в воздухе. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение", - говорится в сообщении.