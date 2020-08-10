На севере Забайкальского края Байкальская горная компания (БГК) приступила к разработке Удоканского месторождения меди. Об этом сообщила пресс-служба БГК.
"Байкальская горная компания приступила к горно-капитальным работам с попутной добычей руды на карьере Западном на Удоканском месторождении меди. Разработка двух участков карьера предусмотрена в рамках первой очереди проекта освоения Удокана", — говорится в сообщении.
Удоканское месторождение в Каларском районе Забайкалья с разведанными запасов и 26,7 млн тонн меди является крупнейшим в России. На месторождении построят горно-металлургический комбинат, который будет производить катодную медь и медный концентрат. В открытом руднике будет добываться до 12 млн тонн руды в год.
"Горно-капитальные работы предусматривают "вскрытие" Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к залежам полезных ископаемых. Фактически мы начинаем добычу — это событие, которого отрасль ожидала 70 лет с момента открытия. Во время подготовительных работ на Западном до ввода карьера в эксплуатацию планируется добыть более 1,1 млн тонн руды", — приводит пресс-служба слова председателя совета директоров БГК Валерия Казикаева.
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