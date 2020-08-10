Разработка крупнейшего в России месторождения меди началась в Удокане

На севере Забайкальского края Байкальская горная компания (БГК) приступила к разработке Удоканского месторождения меди. Об этом сообщила пресс-служба БГК.

"Байкальская горная компания приступила к горно-капитальным работам с попутной добычей руды на карьере Западном на Удоканском месторождении меди. Разработка двух участков карьера предусмотрена в рамках первой очереди проекта освоения Удокана", — говорится в сообщении.

Удоканское месторождение в Каларском районе Забайкалья с разведанными запасов и 26,7 млн тонн меди является крупнейшим в России. На месторождении построят горно-металлургический комбинат, который будет производить катодную медь и медный концентрат. В открытом руднике будет добываться до 12 млн тонн руды в год.