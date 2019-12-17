В Москве упали в цене квартиры в новых домах

За ноябрь текущего года средневзвешенная цена квадратного метра жилья в строящихся домах российской столицы уменьшилась на 0,1%. Такие данные приводятся в материалах агентства "МИЭЛЬ-Новостройки".

Так, к декабрю 2019 года квадратный метр жилья в новостройках Москвы стал стоить дешевле и теперь в среднем составляет 210,8 тысяч рублей, подсчитали эксперты. В годовом исчислении (в сравнении с показателем за ноябрь минувшего года) метр вырос в цене примерно на 4%.

Как изменились цены на квартиры разного класса?

При этом отмечается, что стоимость новых квартир разного уровня в Москве меняется по-разному: в экономклассе за прошедший ноябрь "квадрат" вырос на 4% — до 143,7 тысяч рублей. В комфортклассе произошло падение цены на 0,7% — до 173,2 тысяч рублей. В бизнес-классе отмечается прирост средней стоимости на 1,2% — до 248,6 тысяч рублей за один "квадрат".