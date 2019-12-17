Китай в 2020 году планирует активно бороться с нищетой

Власти Китая планируют вывести из нищеты свыше десяти миллионов человек к концу текущего года. Об этом сообщило информагентство "Синьхуа".

Так, более 95% бедных граждан в Китае, как ожидается, будут выведены из нищеты и свыше 90% нищих уездов выйдут из этой категории к концу 2019 года. Такое заявление сделал глава Управления по борьбе с нищетой и развитию Ведущей группы Госсовета КНР Лю Юнфу.

Он отметил, что благодаря предпринятым мерам на 2020 год бедность будет преодолена "всеобъемлюще". После этого достигнутые результаты будут закреплены, и власти намерены наращивать усилия в борьбе с нищетой в тех регионах КНР, где ситуация самая трудная.

Бедность победят усилия властей и общества

Также чиновник пояснил, что кампания по преодолению бедности, — это не только ответственность властей, но и задача всего китайского социума. Тем самым он призвал присоединиться к решению проблемы представителей общественных организаций.