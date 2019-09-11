Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Счетная палата РФ опубликовала отчет о нарушениях при исполнении бюджета за 2018 год. В документе утверждается, что объем нарушений при исполнении бюджета в прошлом году составил 426,2 миллиардов рублей, что на 121,1 миллиардов рублей меньше, чем нарушения за 2017 год.

На основе данных Счетной палаты к административной ответственности было привлечено 14 должностных лиц. Также ведомство направило 10 обращений в Генеральную прокуратуру, два обращения в Следственный комитет и еще два в ФСБ. Пока силовиками было возбуждено только одно уголовное дело.