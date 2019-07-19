Forbes: образованные диктаторы привлекают больше иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы охотнее вкладывают в страны с диктаторским режимом, если правитель получил хорошее образованием. Возраст диктатора и его политический опыт не играют решающей роли. К таким выводам пришли специалисты института переходных экономик Банка Финляндии.

Как уточняет Forbes, эксперты проанализировали динамику притока иностранных инвестиций в 1973-2008 годах в странах с диктаторскими режимами. Они выяснили, что инвесторов интересует общее положение дел в стране, экономические показатели, а также образование правителя. Если диктатор разбирается в экономике или вел собственный бизнес, то он может рассчитывать на большой приток иностранных инвестиций.

Связи между возрастом, политическим опытом диктатора и объемом иностранных инвестиций специалисты не обнаружили. Инвесторов интересуют также и личные качества главы государства. В качестве примера эксперты привели правителя Бирмы У Не Вина, который пытался справиться с инфляцией с помощью советов астрологов.