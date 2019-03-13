Депутат Госдумы: законопроект о "Ростехе" поможет экономике России

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что рассмотренный сегодня в третьем чтении законопроект о госкорпорации "Ростех" поможет экономическому развитию городов и регионов России.

— Госкорпорация "Ростех" объединяет в своём составе более семисот важнейших предприятий, по сути являясь флагманом российской промышленности. Она нацелена на отказ России от экономической модели, основанной на экспорте сырья, и выход на быстрорастущие рынки электроники, автоматизации, систем управления, робототехники, информационных технологий и новых материалов. Стратегически важное направление деятельности госкорпорации — это производство продукции в рамках выполнения государственной программы вооружения, что обеспечивает безопасность нашей страны. Благодаря усилиям компании Россия остается вторым крупнейшим экспортером военной техники и оружия в мире. Хочу напомнить, что "Ростех" также обеспечивает исполнение важнейших для обеспечения национальной безопасности инициатив, принятых в Госдуме. В первую очередь, я бы хотел отметить решения, реализуемые в рамках импортозамещения и повышения качества товаров отечественного производства. Например, на "Ростех" завязана реализация программы маркировки товаров, в том числе лекарственных препаратов. А в текущем году займется поставкой российской системы защищенной видеоконференцсвязи на предприятия военно-промышленного комплекса России, силовые ведомства, а также государственные предприятия и учреждения. По сути сейчас госкорпорация работает с огромным количеством ценных, чувствительных данных, следя за тем, чтобы они использовались в интересах общества, а не отдельных частных компаний. И в целом является локомотивом перевода российской экономики на цифровые рельсы. Естественно, что одна из десяти крупнейших промышленных организаций в мире нуждается в чётком правовом оформлении своей деятельности — особенно на фоне сложной мировой экономической ситуации, в рамках вводимых против России санкций. И по факту, законопроект приводит правовые нормы в соответствие с опытом практической деятельности корпорации, уточняя приоритетные цели. Напомню также, что, по объективным оценкам, Ростех на данный момент обгоняет в развитии такие концерны, как американский Northrop Grumman и итальянский Leonardo. А согласно стратегии развития корпорации, к 2035 году Ростех планирует выйти на уровень Samsung, General Electric, Siemens и Boeing. В этом свете увеличение членов наблюдательного совета и введения в него представителей отечественного бизнеса вполне обоснованно. Опыт и практика предпринимателей пригодится при укрепления позиций Ростеха на мировом рынке. По праву "Ростех" гордится и своей социальной деятельностью. По данным корпорации, 21 из ее предприятий является градообразующим, и в разгар кризиса на них удалось избежать масштабных сокращений и социальных взрывов. Не жалеет денег "Ростех" и на благотворительные проекты: в 2015 году 2 млрд рублей было выделено на улучшение жилищных условий сотрудников, 2,8 млрд — на помощь вузам. Учреждение знака отличия с последующим присвоением звания ветерана труда, дающим право пенсионерам Ростеха на дополнительную льготу, в данном контексте можно поприветствовать. Полагаю, что принятый законопроект повлияет не только на увеличение выпуска "Ростехом" продукции военного и гражданского назначения, но и будет вносить серьезный вклад в социальное и экономическое развитие городов и регионов, которые находятся в зоне ответственности госкорпорации.

На фото: Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР)