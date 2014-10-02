Откровение Тимошенко: мою страну отдают финансовым спекулянтам

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов".

"Во время последней перед летними каникулами пленарной недели принято суммировать результаты работы Верховной рады за целый год. Будем откровенны — сегодня эти итоги печальны", — написала политик в своем Facebook.

По ее словам, президентское большинство в Раде (партия "Слуга народа". — прим. ред.) стало "послушным" инструментом, с помощью которого Зеленский "передает" Украину под контроль "международных финансовых спекулянтов".

"Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы "слуг народа". Законодательный процесс организован вопреки интересам людей", — заключила Тимошенко.

Непонятно только, что именно из нынешнего заявления Юлии Владимировны стоит считать "откровением", ведь о "продажности новой Украины" известно всем и давно.

Вот, к примеру, что рассказывала на эту тему еще в 2014 году "Правда.Ру"

Украина в роли содержанки у ЕС

Недавно в Берлине прошел очередной раунд газовых переговоров в трехстороннем формате — между РФ, ЕС и Украиной. Темой обсуждения стали условия возобновления поставок российского "голубого топлива" на Украину. Поставки были прекращены в июне — из-за отказа Киева оплачивать накопившиеся долги перед "Газпромом" и желания получить "справедливую цену".

То есть, получать газ не по условиям контракта, подписанным экс-премьером Тимошенко в 2009 году (а это сейчас — 485 долларов за тысячу кубометров) и даже не с учетом 100-долларовой скидки, которую предоставили Януковичу после Харьковских соглашений по Черноморскому флоту. Новые власти Украины рассчитывали, что стратегическое сырье им будут поставлять по цене чуть выше 200 долларов — как в декабре-феврале. Когда Кремль снизил ее до минимума после того, как режим Януковича отказался от подписания самоубийственного соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

По всей видимости, послемайданная эйфория не давала понять холуям Запада, что бомбежки городов Донбасса, убийства мирных жителей карателями — это не тот повод, за которым следуют скидки на газ. Вон Польша с Румынией, чья русофобия ограничивается в основном лишь соответствующей риторикой, и то получает "голубое топливо" по цене выше 500 долларов за тысячу кубов. Ну а Киеву, по законам нормальной логики и общепринятым стандартам межгосударственных отношений, по идее, газопоставки должны были или полностью прекратиться, или производиться по абсолютно астрономической цене.

Впрочем, хунту энергетические проблемы особенно не волновали. Получив от Вашингтона генеральную установку "чем хуже — тем лучше" (для того, чтобы в итоге получить озлобленное на "имперскую Россию" население, готовое стать "пушечным мясом"), Киев меньше всего думал о том, чем он будет зимой топить дома, электростанции, поддерживать газовый транзит в Европу.

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Ведь при скачках потребления в сильные морозы обычное увеличение российских поставок по газопроводу не способно компенсировать рост европейского газопотребления. Для этого необходимо задействование резервных объемов, хранящихся в подземных украинских газохранилищах. Которые уже к Новому году обещали быть почти пустыми — ввиду намерения местной власти пустить стратегические запасы для внутреннего потребления.

Однако на фоне возмутительно-провокационного спокойствия киевских марионеток США Европа с каждым днем начинала беспокоиться все больше. Признаком чего и стали итоги берлинских переговоров 26 сентября, озвученные еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

Согласно им, Украина должна приобретать российский газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров — причем, на условиях строгой предоплаты. Из наличного долга в 5,3 миллиардов долларов Киев должен выплатить за октябрь 2 миллиарда, а к концу года — еще 1,1 миллиард. Выплата остальной суммы откладывается до решения Стокгольмского арбитража, куда власти Незалежной решили обратиться с жалобой на "завышенную цену" — с которой их предшественница сама же согласилась в заключенном с Газпромом контракте.

Важный момент — ЕС признал право российского энергетического гиганта требовать четкого соблюдения условий поставок европейским трейдерам. То есть, не согласованный с Москвой "реверс" газа из Европы, за который Киев хватается, как утопающий за соломинку, отныне признан неправильной практикой. Которую европейцы, впрочем, вынуждены были прекратить еще раньше — после того, как Газпром очень доходчиво объяснил Польше и Словакии, что так поступать не следует, ограничив им в преддверии зимы газопоставки. После чего новоиспеченным друзьям киевской хунты не оставалось ничего, кроме как извиниться перед Киевом — дескать, извините, но газа самим в обрез, на реэкспорт не остается лимитов.

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Из других важных моментов — Москва согласилась на 100-долларовую скидку от положенной по контракту 2009 года цены всего на полгода — а не бессрочно, как предлагала Киеву еще весной. Ну а то, что последнего не обязали выплатить весь долг — так надо понимать, что "экономика (как и политика) — искусство возможного". Украина фактически — государство-банкрот, в "закромах" Нацбанка которого хранится чуть больше 15 миллиардов долларов резервов, при только государственном долге в 60 миллиардов и корпоративном — в 140 миллиардов. Теперь же хунте придется найти почти единовременно около 5 миллиардов только на погашение долга плюс предоплату на минимум 5 миллиардов кубометров газа.

Реально на Западе почти никто и не скрывает — деньги Украине придется давать именно оттуда. В принципе, до конца года от МВФ в Киев должно поступить чуть больше 7 миллиардов. Но из этой суммы ведь нужно платить проценты по сумасшедшему госдолгу, да и финансирование гражданской войны на Донбассе влетает вассалам Вашингтона в очень немаленькую копеечку. Если быть точным, то на начало сентября эти расходы, по оценкам официальных лиц украинской власти, составили 63 миллиарда гривен — аккурат те же 5 миллиардов американских денег по нынешнему курсу.

Потому захватившие власть путчисты и не спешат подтверждать свое согласие на план, предложенный им Европой и согласованный с Россией. Выдвигая все новые "хотелки", типа переписывания контракта так, чтобы скидка на газ была постоянной, а не "зависела от решения российского правительства" — или "жонглирование с цифрами" имеющегося долга за уже поставленное топливо, после чего оказывается, что и долга-то никакого нет.

Как долго это будет продолжаться — сказать трудно. С Украиной ЕС наступил на те же грабли, что и с Восточной Европой, приняв в свой состав (и на свое содержание) государство, ориентирующееся почти целиком и полностью на Вашингтон. Поэтому проблемы европейских потребителей, которые могут начать замерзать зимой, мало волнуют назначенцев "дядюшки Сэма". Наоборот, американцы лишь заинтересованы в неприятностях для жителей Старого Света — чтобы надежность России как поставщика газа была поставлена под сомнение.

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Ну а европейцев, по большому счету, можно только пожалеть. Своим подыгрыванием "цитадели демократии" они добились лишь необходимости оплачивать из карманов своих налогоплательщиков украинские газовые долги — в виде кредитов, которые вряд ли когда-нибудь будут возвращены незалежным Киевом.

А ведь существует куда более дешевое решение — дать "зеленый свет" строительству 'Южного потока", после чего хроническая "зона нестабильности", Украина, навсегда исчезнет из списка причин энергетических неурядиц Евросоюза. Но для этого последнему надо, наконец, найти в себе мужество защищать свои собственные, а не заокеанские интересы.