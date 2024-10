В России арестованы счета двух американских банков по решению суда

Арбитражный суд Московской области наложил арест на средства примерно в 372 млн долларов, хранящиеся в американских банках Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pxhere

Генеральная прокуратура РФ ранее обратилась в суд с ходатайством о введении обеспечительных мер, включая арест всех денежных средств Bank of New York Mellon, находящихся на счетах АО КБ "Ситибанк", а также средств JP Morgan Chase Bank, размещенных в ООО КБ "Дж. Морган Банк Интернешнл".

Надзорное ведомство потребовало взыскания общей суммы в 34,7 миллиарда рублей с двух государственных органов Украины, одного государственно-управляемого предприятия этой страны и указанных американских банков.

1 октября стало известно, что Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в Арбитражный суд Московской области против Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины", а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Уточнения

Арбитражные суды субъектов РФ являются нижним звеном в системе федеральных арбитражных судов, куда также входят Арбитражные апелляционные суды, федеральные Арбитражные суды округов и Высший Арбитражный Суд РФ (с лета 2014 года его функции переданы Верховному Суду).





The Bank of New York Mellon (рус. Бэнк оф Нью Йорк Меллон) — американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.





Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.





