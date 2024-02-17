Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что российский ядерный буксир "Зевс" не станет оружием против спутников

Натан Эйсмонт: ядерный буксир "Зевс" не имеет отношения к ядерному оружию

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Разработка космического буксира "Зевс" с ядерной энергоустановкой в России не связана с ядерным оружием. Об этом заявил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Фото: f3nws.com

По его словам, ядерный буксир оснащен нормальным реактором, используемым для генерации электроэнергии, и не несет угрозы в виде ядерного оружия.

Проект разработки ядерного буксира ведется в России с 2010 года. Первый полет на орбиту запланирован на 2030 год для проведения летных испытаний, как сообщал ранее Юрий Урличич, первый заместитель генерального директора "Роскосмоса".

В прошлом году президент России Владимир Путин отметил успешные 100 запусков ракет подряд как показатель развития отечественной космической отрасли в ходе выступления на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.