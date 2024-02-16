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Слышим каждого: новые социальные инициативы депутатов ЛДПР

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты ряд социально значимых законопроектов

3:00
Россия » Поволжье » Оренбург

Владимир Жириновский всегда говорил с трибун, что в социальном государстве не может быть "граждан второго сорта". Политик неоднократно поднимал тему неравенства, отмечая, что в обществе не должно быть такого ужасающего разрыва между бедными и богатыми. Для сравнения: доходы бедных меньше в 40-50 раз, чем доходы богатых. Сейчас его соратники, депутаты ЛДПР, стараются придерживаться его стратегии по вопросам поддержки российского производителя и социальной защиты россиян.

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты ряд социально значимых законопроектов
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

"Страна с такими ресурсами должна кататься как сыр в масле. Более богатой страны в мире нет. Единственная партия, которая на все на это реагирует, не идет на поводу у олигархов, — ЛДПР", — заявлял Владимир Вольфович с парламентской трибуны в 2021 году.

И дело тут вовсе не в уничтожении богачей, а в поддержке бедных, чтобы в России все меньше оставалось людей, считающих копейки до зарплаты, чтобы люди жили комфортно и достойно, имея возможность своим трудом кормить семью.

Только за первый месяц весенней сессии депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли череду законопроектов социальной направленности. В частности, депутаты отметили несправедливое начисление стажа, дающего право на льготы, работникам вредных производств. Сейчас учитывается только время, проведенное непосредственно в условиях опасности. Например, для пожарных — это только часы работы на месте ЧП, а дежурство в части — уже не в счет. По новому законопроекту, люди, занятые в опасных отраслях, должны получать льготный стаж за все время, проведенное на рабочем месте. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение нижней палаты

Еще один законопроект касается соцподдержки участников СВО, получивших инвалидность. Парламентарии предлагают за счет федерального бюджета выделять данной категории граждан специальные автомобили с ручным управлением. На сегодняшний день инвалидам войн приходится за свои деньги покупать и переоборудовать машины. Документ также внесен на рассмотрение Госдумы.

На вопрос, "где брать деньги на новые социальные программы", у главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого есть внятный ответ. Нужно перестать финансировать врагов России. Так, политик предлагает "замороженные средства" за вносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ направить на нужды участников СВО и их семей, а бессмысленную выплату роялти антироссийски настроенным деятелям искусства направить в поддержку молодой талантливой молодежи.

"Предателей России, тех, кто уехал за границу и оттуда дискредитирует Вооружённые Силы РФ, власть, российское общество, тех, кто не уважает наши законы, надо лишить авторских отчислений и направить их гонорары на развитие культуры в регионах и поддержку талантливой молодежи", — заявляет Слуцкий.

Соответствующая инициатива направлена на заключение в Правительство.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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