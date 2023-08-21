Кандидаты в мэры Москвы предложат проект о квотах на электротакси

В рамках предвыборных обсуждений по выборам мэра Москвы был представлен законопроект о возможности регионов устанавливать лимиты на использование электротакси.

В ходе предвыборных дебатов, которые велись на канале "Москва доверие" и были посвящены вопросу продолжительности жизни, участвовали кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы, и первый заместитель председателя думской фракции, представитель партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, а также действующий мэр столицы Сергей Собянин не участвовали в этой дискуссии.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что количество загрязняющих веществ, которые вырабатывают автомобили, в столице в 20 раз превышает показатели в Московской области. Для решения проблемы все виды московского транспорта необходимо сделать электрическими, в том числе такси, пояснил он.

"Нами в "Справедливой России" подготовлен закон, по которому регионам дается право самим устанавливать квоты на электротакси в городах", — сказал кандидат и предложил Даванкову поставить свою подпись под проектом.

В ответ Даванков заявил, что он уже изучил законопроект и готов поддержать его.

"Конечно, с удовольствием подпишу этот законопроект. Самое важное, чтобы не выросла стоимость поездок из-за таких мер" - отметил кандидат от "Новых людей".

Во время дебатов Даванков также выразил призыв вернуть уважение к медицинским работникам и отметил, что постоянный рост числа жителей Москвы негативно сказывается на здравоохранительной системе города.

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