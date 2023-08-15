Шойгу: Россия может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современным боевым действиям

0:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Российское оборонное ведомство в знак благодарности Кубе, Венесуэле и Никарагуа за их перманентную поддержку СВО с самого ее начала готовы поделиться опытом формирования и ведения армии в современных условиях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

"В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне".

Более того, министр заявил о важности укреплять международные связи с партнерами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины.

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