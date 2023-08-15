Российское оборонное ведомство в знак благодарности Кубе, Венесуэле и Никарагуа за их перманентную поддержку СВО с самого ее начала готовы поделиться опытом формирования и ведения армии в современных условиях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.
"В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне".
Более того, министр заявил о важности укреплять международные связи с партнерами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.