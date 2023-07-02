Путин встретится с выпускниками школы госуправления

0:35 Your browser does not support the audio element. Россия

На следующей неделе пройдет традиционная встреча президента России Владимира Путина с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Планируется", — сказал представитель Кремля о намеченной встрече.

Напомним, что ранее поступила подтверждённая информация об участии Путина в саммите ШОС, который намечен на 4 июля. Как сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин", международная встреча пройдёт в видеоформате.

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