Автомагнат Вольф послал Путину план спасения российского автопрома автомобилями "Волга"

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия

Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф обратился с предложением к Владимиру Путину о спасении автопрома. Оно представляет собой крупный инвестпроект стоимостью 60 миллиардов рублей.

Бывший руководитель австрийской Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф отправил ещё в январе 2023 в адрес Владимира Путина предложение о спасении российского автопрома. Это инвестиционный проект стоимостью 60 миллиардов рублей. Его подробности приводит журнал Spiegel.

В соответствии с этим проектом, на внутреннем российском рынке вместе с "Группой ГАЗ" планировалось выпускать не менее 270 тысяч автомобилей под еще советским брендом "Волга", задействовав два завода, включая и принадлежащий Volkswagen в Калуге. Немецкое издание отмечает, что Вольф относится к числу наиболее влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности.

По данным Spiegel, Вольф до сих пор владеет десятью процентами "Группы ГАЗ". О реакции российского руководства на его инвестплан ничего не сообщается.

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Куда едет российский автопром?