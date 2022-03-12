Замгендиректора "Аэрофлота" уволился и улетел из России

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов заявил, что ушёл из компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уехали из России. Ушёл из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась", — заявил бывший замгендиректора "Аэрофлота".

2 марта президент США Джо Байден объявил, что его страна присоединяется к мерам, принятым Евросоюзом, и закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

Позже российская компания "Аэрофлот" сообщила об отмене международных рейсов в обе стороны с восьмого марта. При этом в компании отметили, что причиной послужили "дополнительные обстоятельства.

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