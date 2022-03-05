"Аэрофлот" с восьмого марта приостановит все зарубежные полёты

Российская компания "Аэрофлот" сообщила об отмене международных рейсов в обе стороны с восьмого марта. Причиной послужили "дополнительные обстоятельства", сказали в корпорации.

"Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в две стороны полёта с использованным полётным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полётов", — сообщили в авиакомпании, передаёт РИА Новости.

Вместе с этим её представители предупредили о приостановлении международных рейсов корпораций "Россия" и "Аврора". Клиенты могут оформить возврат потраченных на билет денег, указали в сообщении. При этом самолёты "Аэрофлота" продолжат летать по России (помимо юга страны) и Белоруссии, подчеркнули в компании.

Ранее страны Европейского союза и США закрыли воздушное пространство для РФ из-за введённых против Москвы ограничительных мер. Таким образом Запад отреагировал на объявление военной спецоперации нашей страны по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине.

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