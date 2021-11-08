Врач раскрыл причину, по которой дети стали болеть коронавирусом чаще

Врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал причину, по которой дети в России стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, эта тенденция связана с появлением дельта-штамма в стране. При этом Тимаков также отметил, что если коронавирусом болеет вся семья, вероятность заболевания ребёнка составляет порядка 80-90 процентов.

Ранее в Екатеринбургском НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" сообщили, что разработанные здесь вакцины "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", которые сейчас широко используются для вакцинации взрослых, могут использоваться и для прививок детям. По словам руководителя НИИ Александра Семёнова, гласное достоинство этих препаратов — в их универсальности.

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