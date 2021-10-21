В Красноярске отреагировали на видео с подростком, которого вытаскивали из грязи

В Красноярске жилищно-коммунальный комплекс "Краском" организовал внутреннюю проверку после видео с подростком, которого пытались вытащить из ямы на улице Партизанской.

Сотрудники местной коммунальной компании отметили лентами территорию с недавно закопанной ямой, однако подростка они не остановили. Молодой человек увяз в грязи, из-за чего пришлось его спасать. Товарищи и прохожий мужчина подавали парню длинную палку и руку, за которую он цеплялся, но это не помогало. Подросток с помощью палки пытался вырыть землю. Видео с места инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Представители компании "Краском" заявили, что расследуют случившееся.

"Сейчас мы повторно огородили место работ сигнальной лентой, сделаем дополнительную подсыпку. Просим жителей не заходить за сигнальную ленту", — передаёт сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее посол Канады на Украине Роман Ващук в ходе поездки по Черкасской области увяз в грязи. Вытащить автомобиль помог местный житель. Дипломат написал об этом случае в социальных сетях и задался вопросом: "Где дорога?".

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