ОНФ: каждая третья детская площадка в России травмоопасна

В ходе мониторинга российских детских площадок специалисты "Общероссийского народного фронта" выявили тревожный факт. В частности, почти треть игровых площадок находится "ужасающем состоянии".

"Там действительно прогнило железо, сломаны детские качели, с торчащими болтами, гвоздями и чем угодно”, — сказано в сообщении.

Всего экспертами ОНФ проверено 2 тысячи детских игровых площадок в 500 крупных населенных пунктов России.

"30% — они попросту действительно опасны. Там торчит арматура, я уже не говорю про то, что там нет каких-то информационных щитов и ограждений”, — отметили эксперты ОНФ.

Основанием для проведения проверок и экспертиз стали массовые жалобы россиян на неудовлетворительное состояние детских площадок около жилых домов.

Так, в ходе проверки в городе Ульяновске установлено, что власти установили 100 новых игровых детских площадок, потратив на эти цели 30 миллионов рублей. Однако, после этого сразу трое детей получили переломы.

"Со съезда этой горки до ближайшего объекта неподвижного должно быть не менее двух метров. Вот здесь меньше 190 сантиметров, впритык. С натяжкой можно принять, но по нормативам это неправильно, ребенок теоретически может влететь в эту скамейку, — оценил эксперт состояние одной из детских площадок.

По итогам надзорных мероприятий специалисты ОНФ создали список непригодных игровых площадок, который передали властям регионов для оперативного устранения нарушений.

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