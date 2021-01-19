Выдача "антиковидных паспортов" в Башкирии нацелена на максимальное привлечение жителей к прохождению вакцинации. Об этом рассказала заместитель главы Минздрава республики Ирина Кононова.

"Паспорт будет формироваться в личном кабинете человека на портале госуслуг. Медорганизация, сделавшая гражданину вакцину от коронавируса или выявившая высокие антитела переболевшему, будет вводить эти данные в единую систему здравоохранения. Антиковидный паспорт нацелен максимально привлечь жителей к прохождению вакцинации", — утверждает чиновница.

"Сдача анализов для получения антиковидного паспорта не предусмотрена в программе государственных гарантий и не включена в перечень услуг в рамках обязательного медстрахования. Поэтому это может быть оплачено из ваших личных средств, либо из средств работодателя, если он хочет расширить ваш функционал", — добавила Кононова.