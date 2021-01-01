Несмотря на все риски опасности, Москве удалось выстоять в период пандемии, однако для этого были задействованы колоссальные ресурсы.
Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Такие мегаполисы, как Москва в первую очередь, были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Конечно, здесь сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого", — отметил градоначальник.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.