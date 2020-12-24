Дыши, Подмосковье: ликвидирован последний полигон бытовых отходов

В Московской области закрылись все мусорные свалки. Последним ликвидировали полигон бытовых отходов "Лесной".

Согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, до конца 2020 года в регионе должны быть ликвидированы все мусорные полигоны. Им на смену пришли комбинаты по переработке отходов (КПО). В области их должно быть 11, и 9 из них уже работают. Современное оборудование перерабатывающих установок не загрязняет природу и устраняет неприятный запах, сообщает телеканал 360tv.

Всего несколько лет назад Московская область задыхалась в мусорном смраде, в некоторых районах происходили даже "мусорные бунты" — жители требовали закрытия невыносимо воняющих свалок. Теперь все они закрыты, на 7 полигонах сейчас проходит рекультивация, на 10 она уже завершена. Возникающие время от времени из-за безответственного отношения нелегальные свалки тоже оперативно ликвидируются, уточняет "ОТР".